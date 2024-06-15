استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة
قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، رائد النمس، إن الأوضاع الصحية تزداد تدهورا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المنشآت الصحية، مشيرا إلى استهداف قوات الاحتلال المرافق الصحة والمدنية وفق سياسة ممنهجة تهدف لإبادة جميع مقومات الحياة في قطاع غزة.
وأوضح أن عددا محدودا من المستشفيات لا يزال يعمل في القطاع، لافتا إلى معاناة المرضى والمصابين في الحصول على الخدمات الطبية؛ بسبب نقص المستلزمات والأدوية والمواد الطبية، فضلا عن تعرض الطواقم الطبية للاستهداف وإرهاقها منذ بداية العدوان.
وأشار إلى استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان، قائلا إن مئات آلاف غير قادرين اليوم على الحصول على الغذاء والعلاج، وهناك من باتوا يعانون من مشاكل نفسية نتيجة فقدان ذويهم.
وناشد بوقف معاناة أطفال وشعب فلسطين، مشيرا إلى أن أطفال غزة يتحملون ما لا يطاق، موضحا أن الهلال الأحمر يتلقى مناشدات بإنقاذ أطفال لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض وآخرين مفقودين.
وأكد أن جميع محافظات قطاع غزة تتعرض للقصف، لافتا إلى أن الشمال يعاني بشكل أكبر بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات منذ سيطرتها على معبر رفح الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الأطفال وكبار السن جراء المجاعة في الشمال.