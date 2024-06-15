السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية ترصد خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

بعد تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكبر خسارة في صفوفه في يوم واحد، رصدت قناة القاهرة الإخبارية، خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.

ووفقا لتقرير القاهرة الإخبارية، فإن 650 ظابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب، 298 منهم قتلوا خلال المعارك البرية بقطاع غزة، وهو العدد الذي اقترب من نصف الخسائر.

 

بالإضافة إلى أن 3822 جنديا وضابطًا أصيبوا منذ 7 أكتوبر، 28 جنديا بحالة خطيرة و187 بحالة متوسطة.

 

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

 

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 8 من جنوده في تفجير ناقلة جند خلال معارك برفح الفلسطينية، وذلك بعد ساعات من إعلان المقاومة الفلسطينية، أنها استهدفت ناقلة جند، وأوقعت كل من بداخلها بين قتيل وجريح، ثم أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين إضافيين من اللواء "179"، جراء عبوة ناسفة وسط غزة، ما يرفع خسارة إسرائيل إلى 10 جنود في يوم واحد، وهي أكبر خسارة مُنيت بها إسرائيل في يوم واحد منذ شنها حربها الوحشية على قطاع غزة.

وتزامن الهجوم، مع وقفة عرفات، الركن الأعظم في شعيرة الحج لدى المسلمين، ويؤدي الحج هذا العام ما يزيد عن المليون و800 ألف حاج من مختلف بقاع العالم، الذين حرصوا على الدعاء لنصرة أهل غزة.

 

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