الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

الأردن: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولى

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

رحب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، بقرار بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الأمر شيء إيجابي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات، ونأمل أن يكون قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سبيلًا لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم مع الإجراءات القمعية للاحتلال التي تعرقل السلام.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولي.
 

القاهرة الإخبارية حل الدولتين الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي تحقيق السلام إسرائيل المساعدات

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