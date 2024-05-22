الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة المفاوضات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر تحملت ما لا يتحمله بشر في إدارة هذه المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ومصر بذلت جهدًا كبيرًا جدًا، واستمعت لكل الأطراف، خاصة أنها كانت تعمل بتنسيق كامل مع الشركاء الدوليين.

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "في الوقت الذي كانت القاهرة تستقبل فيه من الولايات المتحدة الأمريكية، من إسرائيل، من قطر، من أطراف أخرى ويأتون هنا إلى القاهرة، لمعرفتهم الأكيدة عن الحل والعقد هنا في القاهرة، كان يتم هذا النقل بأمانة شديدة جدًا ودون تحريف، لأن الهدف الذي أعلنته مصر من البداية هو الوصول إلى حل لهذه الأزمة، بجانب التأكيد على أن رغبة مصر في الوصول إلى حل ليست جزءًا من التعطيل أو ليست جزءًا من المشكلة، لكن لأن هذه الأزمة تتعلق بأمنها القومي".

وأوضح أنه "في الوقت الذي كنت أتحرك فيه لحماية الشعب الفلسطيني وحماية قضيته وتمكينه من إقامة دولة، كنت أيضًا أحافظ على أمني القومي"، مؤكدًا أن "انطلاقي من محافظتي على الأمن القومي المصري هو الذي يستدعي أن يكون هذا المفاوض المصري الصبور المحتمل صاحب الرؤية الشاملة أن يكون أمينًا إلى الدرجة القصوى وهو ينقل ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف".

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