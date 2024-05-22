دحلان: اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين خطوة أساسية على طريق الحرية

رحب القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

ونقلت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "دحلان"، أن الاعتراف بفلسطين خطوة كبرى نأمل أن تنضم إليها دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم التي لم تفعل ذلك بعد.

وأضاف "دحلان": "هذا الاعتراف الثلاثي المفصلي يعد إنصافًا تاريخيًا يعتبره شعبنا خطوة أساسية على طريق الحرية والتخلص من هذا الاحتلال".

وتابع: "شعبنا لن ينسى هذه اللحظة التاريخية ووقفات شعوب وحكومات الدول الثلاث، وعلينا جميعًا العمل ليعم الاعتراف بدولتنا المستقلة العالم أجمع".