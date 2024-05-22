الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دول أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية.. لماذا الآن؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور جلين ديسين، أستاذ العلاقات الدولية من أوسلو، إن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاءت متأخرة وجاءت في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر على مدار عقود من الزمن، مؤكدًا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية حتى وإن جاءت متأخرة ولا بد أنه كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل لكن يجب أن نتخذ كل الخطوات الممكنة في مجابهة الإبادة الجماعية وإذعانًا لكل القرارات والقوانين الصادرة من العدل الدولية ووفاءً بكل القوانين الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.

وأضاف ديسين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك تفاهم واحد للإبادة الجماعية ليس فقط مما حدث وما رأيناه، مشيرًا إلى أننا رأينا بعض الدول والولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بشكل غير محدود وأصرت إسرائيل على استغلال هذا الدعم لتدمير الشعب الفلسطيني، فجاءت هذه الخطوة ردًا على هذه الخطوات ومن أجل ممارسة المزيد من الضغط من الحكومة النرويجية.

وأوضح أن الحكومة النرويجية هي حكومة موالية بالطبع للولايات المتحدة، ولكنها اتخذت هذه الخطوة بشكل يدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأكد أنه لم يكن من اليسير لنرويج أن تفعل هذه الخطوة أو لم يكن من اليسير لأي دولة أوروبية أن تفعل نفس الشيء ولكن يأتي ذلك استجابة لدعم وضمان حقوق الفلسطينيين.

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