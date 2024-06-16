الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسبريس" تتحدث عن سلاح روسى متطور ومنيع ومتعدد الأغراض يشكل تهديدا كبيرا للناتو

الغواصة النووية الروسية
الغواصة النووية الروسية

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الغواصة النووية الروسية أرخانغيلسك تشكل تهديدا كبيرا لحلف الناتو وبنيته التحتية، كونها مجهزة بصواريخ نووية منيعة وتكنولوجيا متطورة

وأوضحت الصحيفة نقلا عن خبراء عسكريين أن "هناك مخاوف من أن الغرب قد لا يكتشف الغواصة النووية الروسية متعددة الأغراض من الجيل الرابع بصواريخ كروز، مما يشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص لقواعد الناتو العسكرية والقوافل البحرية والبنية التحتية الساحلية الحيوية".

وأشارت إلى أن "الغواصة النووية المتقدمة ستعزز البحرية الروسية بشكل كبير، إذ ستكون مجهزة بصواريخ نووية منيعة تحلق بسرعة 6670 ميلا في الساعة (10700 كيلومتر في الساعة)".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس الماضي، أنه سيتم تطوير القوات البحرية بأربع غواصات جديدة دفعة واحدة: غواصتان نوويتان "الأمير بوزارسكي" (مشروع "بوري-أ") و"أرخانغيلسك" (مشروع "ياسين-إم")، بالإضافة إلى ذلك، لا يتوقف المهندسون الروس عن تطوير نماذج جديدة واعدة.

 

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