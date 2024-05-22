الباز: مصر تمتلك من الخبرة لإدارة التفاوض وضامنة لتنفيذ أى اتفاق

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه حينما نقرأ المشهد يجب أن نتساءل "لماذا تم اللجوء إلى مصر من الأساس لتكون وسيطا محايدا ونزيها في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة؟، فهو السؤال الأهم.

وأضاف الباز، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الأول "لماذا تم اللجوء إلى مصر تحديدًا لتكون هي الشريك الكامل في هذه المفاوضات؟"، وإجابته أن مصر تمتلك من الخبرة لإدارة هذا التفاوض ومن المعرفة الجيدة بكل أطرافه، كما أنها تملك أوراقا بحكم ثقلها الإقليمي تمكنها من تنفيذ أي اتفاق يحدث، مؤكدًا أن مصر عندما تتدخل فهي لديها من الأوراق والإمكانات التي تجعلها ضامنة للتنفيذ.

تابع: "لو أجاب الأمريكان والإسرائيليون لأني أضعهم الآن في كتلة واحدة مع بعضهم لا فرق بينهم، فعند الحديث عن التفاوض بشأن وقف الحرب يقولون مصدر مجهول من إسرائيل يتحدث في وسيلة إعلامية أمريكية، يردد هذا الكلام الأمريكان أيضا ويتبنونه، فإننا نتحدث عن طرف واحد".