محمد الباز: وقف إطلاق النار ووقف الصراع في فلسطين هدف أساسي لمصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا نشهد سياسة الأمر بالحيلة والتلفيق.

وأضاف إذا عدنا قراءة المشهد مرة أخرى، خاصة مشهد المفاوضات التي تمت خلال الشهور الماضية، سنجد أن مصروضعت هدف واضح للوصول إلى هذه المفاوضات وهو وقف إطلاق النار وعدم الانزلاق بالمنطقة كلها إلى مواجهة شاملة ستقضي على الأخضر واليابس.

إيقاف الصراع هدف مصر الأساسي

وأضاف "الباز"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر وضعت أمامها هدف أساسي وهو وقف إطلاق النار وإيقاف هذا الصراع والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، ثم الوصول إلى حل لهذه القضية بالثوابت المصرية وحل الدولتين.

وأوضح، أن السؤال الذي يجب أن نسأله لهؤلاء الذين يروجون مثل هذه الأكاذيب والادعاءات عما قام به مسؤول مصري من نقل غير أمين لشروط التفاوض ما بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، هو إفك كامل لا نرد عليه بكلام إنشائي عن دور مصر ولكن نرد عليه بالوقائع.