الباز: إسرائيل مرتبكة بعد فشلها فى تنفيذ أى من مخططاتها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن موقف إسرائيل مرتبك إلى الحد الأقصى، وبدوره انتقل إلى ارتباك للراعي الأمريكي الذي يرعى إسرائيل بشكل كبير.

وأضاف "الباز"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الارتباك سببه أولا الفشل الذريع في تنفيذ الطرف الإسرائيلي لأي هدف من الأهداف وهو فشل ليس في مواجهات الفلسطينيين فقط ولكن هو فشل أمام الأمريكان.

وأشار إلى أنه عندما وضعت إسرائيل خطة لتنفيذها أقنعت الأمريكان بأنها يمكن أن تنفذ هذه الخطة، فتمر الأيام وتمر الشهور ولا تنجح إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة، فهناك فشل ذريع منيت به إسرائيل.