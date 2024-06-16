الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن الخاتمة.. وفاة دكتور بمعهد البحوث على جبل عرفات

الدكتور إبراهيم مهدي
الدكتور إبراهيم مهدي دكتور بمعهد البحوث

توفي الدكتور إبراهيم مهدي، الأستاذ بقسم بحوث الزجاج في المعهد القومي للبحوث، ابن قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

ونعى الدكتور إبراهيم مهدي العشرات من أبناء المنوفية وزملاء الفقيد، مؤكدين على حسن خلقه وأدبه الجم، وعلاقته الجيدة مع الجميع، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أحد أهالي من قرية  طوخ طنبشا أن الدكتور إبراهيم مهدي أستاذ دكتور الكيمياء العضوية بجامعة عين شمس وجامعة المنوفية، وكان محبوبًا جدًا بين الناس متواضعًا بين أهل بلدته، يحترم الكبير أبًا له والصغير أخ له ولا يتوانى عن عمل الخير، وكان لا يتقاضى تمن كتابه الجامعي رفقًا بالطلبة وبأولياء الأمور.

ومن جانبه نعى نادي أعضاء هيئة البحوث بالمعهد القومي للبحوث الدكتور إبراهيم المهدي، مقدمين التعازي لأسرته في بيان نعي جاء نصه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ الحبيب و الصديق الخلوق الأستاذ الدكتور إبراهيم مهدي الأستاذ الباحث بقسم بحوث الزجاج، الذى وفاته المنية على جبل عرفات فى أثناء حجه و سوف يبعث ملبيًا بإذن الله وقبل غروب يوم عرفة ندعوا الله له بقبول حجه، اللهم تقبله في عبادك الصالحين الصابرين، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم اغسله بالماء و الثلج و البرد، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم نقه من ذنوبه و خطاياه كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، و إنا لله و إنا اليه راجعون".

الدكتور إبراهيم مهدي دكتور بمعهد البحوث
الدكتور إبراهيم مهدي دكتور بمعهد البحوث
محافظة المنوفية حسن الخاتمة وفاة اثنان من الحجيج مربي اجيال ودكتور بمعهد البحوث

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