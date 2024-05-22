الباز: مصر لم تعرض أن تكون وسيطًا فى التفاوض بشأن غزة بل طُلب منها ذلك

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الثقل والمصداقية الشديدة التي تحظى بها مصر هى التي جعلت هؤلاء يطلبون وجودها في المفاوضات، فمصر لم تعرض أن تكون وسيطًا في التفاوض أو شريكًا في التفاوض ولكن طُلب منها ذلك.

وأضاف "الباز"، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الذي يجب أن يجيب عليه الإسرائيليون والأمريكان "هل مصر كانت وسيطًا محايدًا ونزيهًا فقط في هذه المفاوضات أم أن مصر كانت شريكًا كاملًا في هذه المفاوضات؟"، مؤكدًا أنه عندما نقول إن مصر لم تكن وسيطًا ولكن كانت شريكًا كاملًا فإن هذا مدعوم بأن مصر هى صاحبة الرؤية الشاملة الوحيدة لحل هذه المشكلة وهذه الرؤية تمت بلورتها أكثر من مرة وعُرضت على الأطراف.

وأوضح أن مصر كانت تنتظر رد هذه الأطراف التي تلكأت كثيرًا والتي تحججت كثيرًا والتي عاندت كثيرًا حتى لا نصل إلى الحل، فالشريك الكامل هنا هو الذي قدّم هذه الرؤية الشاملة والرؤية الكاملة لحل هذا النزاع وهذه الأزمة.