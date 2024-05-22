الباز: إسرائيل تتعرض لضغوط داخلية.. ومزاج تل أبيب متطرف

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": "إن هناك حالة من الضغط الداخلي في إسرائيل من أسر المحتجزين هناك ومن بعض أطراف الرأي العام، وإن كان مزاج المجتمع الإسرائيلي هو مزاج متطرف، لكن هناك ضغوطًا ليست لإنهاء الحرب ولكن لتحرير الأسرى ولتحقيق الأهداف التي فشلت فيها حكومة نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي".



وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "هناك أيضًا ضغوطًا دولية تتعرض لها إسرائيل، والتي حدثت على المستوى الشعبي بالمظاهرات التي خرجت أو حتى الموقف في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن كل هذا يشكل حالة من الضغوط الشديدة جدًا على الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، وهذا الضغط وهذا الارتباك أدى إلى البحث عن حلول أخرى بأنه لسنا نحن الذين نعطل الحل".