الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الباز": إسرائيل تحاول تبرئة نفسها بإلقاء تهمة "كاذبة" على مصر

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك كمًا كبيرًا من الشائعات الموجهة ضد مصر منذ ما قيل في محكمة العدل الدولية بأن مصر هى المُعطلة للمعبر، ثم ما ادعاه نتنياهو من غثاء في الكلام بوصف الفلسطينيين بأنهم أسرى عند المصريين، وصولًا إلى ما قيل وتردد الآن أن مصر هى السبب في تعطيل هذه المفاوضات.

أكاذيب أمريكية إسرائيلية

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": أن هناك حالة من الدفع من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في حالة من الإفك الكامل والأكاذيب الكاملة، وكأنهم يريدون أن يقولوا لسنا نحن الذين نتسبب في تعطيل المفاوضات، ولسنا نحن الذين نتسبب في تعطيل التوصل للحل ولكن الطرف المصري.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي بإلقائه هذه التهمة على مصر، التهمة الكاذبة التي لا أساس لها على الإطلاق، ولا يوجد ما يفسدها، كأنه يبرئ نفسه أمام العالم برغم إدانة العالم الواضحة له في كل التفاصيل.

الدكتور محمد الباز الدستور مصر الشائعات محكمة العدل الدولية نتنياهو الفلسطينيين المفاوضات القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الباز: إسرائيل مرتبكة بعد فشلها فى تنفيذ أى من مخططاتها

الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة المفاوضات

الباز: مصر تمتلك من الخبرة لإدارة التفاوض وضامنة لتنفيذ أى اتفاق

محمد الباز: وقف إطلاق النار ووقف الصراع في فلسطين هدف أساسي لمصر

دول أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية.. لماذا الآن؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب

نشرة "DMC": الاحتلال يُصعّد عدوانه على غزة والضفة بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

دحلان: اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين خطوة أساسية على طريق الحرية

مصدر: وساطة مصر فى صفقة وقف إطلاق النار بغزة جاءت بعد إلحاح

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة