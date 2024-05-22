"الباز": إسرائيل تحاول تبرئة نفسها بإلقاء تهمة "كاذبة" على مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك كمًا كبيرًا من الشائعات الموجهة ضد مصر منذ ما قيل في محكمة العدل الدولية بأن مصر هى المُعطلة للمعبر، ثم ما ادعاه نتنياهو من غثاء في الكلام بوصف الفلسطينيين بأنهم أسرى عند المصريين، وصولًا إلى ما قيل وتردد الآن أن مصر هى السبب في تعطيل هذه المفاوضات.

أكاذيب أمريكية إسرائيلية

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": أن هناك حالة من الدفع من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في حالة من الإفك الكامل والأكاذيب الكاملة، وكأنهم يريدون أن يقولوا لسنا نحن الذين نتسبب في تعطيل المفاوضات، ولسنا نحن الذين نتسبب في تعطيل التوصل للحل ولكن الطرف المصري.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي بإلقائه هذه التهمة على مصر، التهمة الكاذبة التي لا أساس لها على الإطلاق، ولا يوجد ما يفسدها، كأنه يبرئ نفسه أمام العالم برغم إدانة العالم الواضحة له في كل التفاصيل.