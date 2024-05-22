الأربعاء 22 مايو 2024
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القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر على منطقة بوابة صلاح الدين

جريدة الدستور

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الآليات الإسرائيلية تقدمت منذ فجر هذا اليوم باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، -وتحديدًا- المنطقة الشرقية لمخيم "يبنا"، بعدما تجاوزت المناطق الواقعة في حي البرازيل، الذي تعرض الليلة الماضية وفجر اليوم إلى قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف "أبوكويك"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية مهدت ناريًا لدخول الآليات التي تمركزت على مدار الأيام الماضية بالمناطق الشرقية لحي البرازيل، لكن الآليات الإسرائيلية باتت تسيطر على منطقة بوابة صلاح الدين واجتازتها، وأقامت سواتر ترابية للتمركز الآليات على مشارف مخيم يبنا.

ولفت إلي أن الوصول لبوابة صلاح الدين يعني أن الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريًا على منطقة دوار العودة والجراج الشرقي في رفح الفلسطينية، وهي وسط المدينة، والمنطقة كانت الأكثر حيوية على مدار الشهور الماضية.

وأوضح أن القصف المدفعي لم يتوقف على مختلف الأحياء الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية سواء أحياء الجنينة أو السلام اللذان لم يسجلا تقدمًا بريًا للآليات العسكرية، لكنها ما زالت تقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة الوردة الحمراء وتجريف محيط مشفى أبويوسف النجار في منطقة الجنينة.

القاهرة الإخبارية الآليات الإسرائيلية رفح الفلسطينية بوابة صلاح الدين مدينة رفح

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