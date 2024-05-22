الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: مصر تعى أكاذيب إسرائيل بشكل كامل وترد عليها

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر حينما تتحدث اليوم عبر مصادرها المسئولة تقول: "أنا أعي ما تقوم به إسرائيل بشكل كامل.. أنا أفهم دوافع إسرائيل فيما تفعله.. أنا أرصد هذه الأكاذيب.. أنا أرد على هذه الأكاذيب، لكن هذا لن يرجعني عن القيام بدوري الكامل في الوصول إلى حل للمشهد".

 

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا اعتدنا على ذلك، فهذه ليست أول مرة تجابه مصر من قبل إسرائيل بشائعات وأكاذيب، وليست هذه أول مرة تتحدث مصادر مجهولة نعتبرها لا قيمة لها، لأن المصدر الكاذب هو مصدر لا قيمة له.

 

وأوضح أن "مصر وُجهت كثيرًا بمثل هذه الممارسات الباطلة، لكنها تعلن اليوم أن هذا من صغائر الأمور، وهذه الأمور تعودنا عليها كثيرًا ولن تجعلنا نتراجع أو تجعلنا نتوقف عن بذل الجهد الذي بدأت مصر عمله، والذي يوصف بأنه جهد يبذل فوق طاقة البشر، ونحن نستكمله، ومصر تستوعب هذا الموقف".

الدكتور محمد الباز الأكاذيب القاهرة الإخبارية إسرائيل شائعات وأكاذيب مصر

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