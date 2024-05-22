القاهرة الإخبارية: انتصار فلسطينى جديد على حكومة الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك ترحيبًا داخليًا وخارجيًا سواء من الداخل الفلسطيني أو الخارجي العربي أو الدولي، بالاعتراف الثلاثي الإسباني والنرويجي والأيرلندي بدولة فلسطين، علمًا بأن هناك تسع دول من الاتحاد الأوروبي كانت تعترف بها لترتفع أعداد هذه الدول الآن إلى 12 دولة.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ترحيبًا فلسطينيًا ممثلًا برأس الهرم الرئيس محمود عباس، وقال إنه ينتظر الاحتفاء واللقاء الرسمي لهذا الاعتراف من قِبل هذه الدول، حيث سيكون هناك احتفال يوم 28 مايو لهذا النصر الدبلوماسي للدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال إن هذا نصر تاريخي بعد عقود طويلة دامت للاحتلال الإسرائيلي، وأن فلسطين تستحق ذلك.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تنسب هذا النصر لدولة الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية ومنظمة التحرير ولنضالات الشعب الفلسطيني المكافحة منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة، فالشعب الفلسطيني يضحي بنفسه من أجل هذه الدولة، وأنه يصبو إلى دولة كاملة العضوية.