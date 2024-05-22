الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر.. الدور النزيه المسئول!

واهم من يعتقد أنه بالإمكان إخراج مصر من أى معادلة لها علاقة بالقضية الفلسطينية، قديمًا أو حديثًا، في أوقات السلم وأوقات الحرب مصر حاضرة، مهما التزمت مصر باتفاقات ومعاهدات ستظل هي السند المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
وواهم أيضًا من يحاول تشويه الدور المصري الرافض للعدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني، فما لا تخطئه بصيرة عاقل أن مصر في خط المواجهة المباشر مع العدو منذ اللحظة الاولي، وفي الوقت الذي خفقت فيه كل الأصوات كان صوت مصر هو الأعلي والمطالب بوقف العدوان والوصول للهدنه الإنسانية.
طوال الشهور الماضية احترمت مصر شركاءها في المفاوضات، ونسقت مع الجميع وفتحت أبوابها لاستقبال كل من يسعى للوصول للهدنة من زعماء دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية وكل طرف له علاقة بالأحداث الجارية في قطاع غزة. 
لم تنفرد مصر بموقف- رغم أنه حقها- لارتباط أى اتفاق بالأمن القومي المصري مباشرة.
لم تخالف مصر اتفاقًا تم بين شركائها، على بنود هدنة، أو على اتفاق قد يكون سببًا في وقف سيل الدم والحفاظ على الأرواح البريئة. 
تبنت مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان رؤية متكاملة للأزمة كانت هى محور معظم اللقاءات الدولية التى عقدت في مختلف العاواصم بداية من القاهرة وباريس والدوحة وتل أبيب وغيرها. 
عرف عن مصر التزامها بما يتوصل إليه شركاؤها من بنود أو نقاط اتفاق بما يسمح لها لتكون الشريك الأمين والنزيه في أى محادثات ومع كل أطراف الأزمة، وتصب في النهاية لصالح القضية الفلسطينية ووقف العدوان.
كل ذلك تفعله مصر بمنتهى الشفافية والنزاهة، مع الجميع في الوقت الذي تمنحها كل المعطيات الحق في مراعاة مصالحها كدولة جوار لأطراف الأزمة، والأكثر تضررًا من الأحداث الجارية منذ أكتوبر الماضي ومع ذلك لم تفعل، والتزمت بما توصلت إليه المفاوضات بحضور أطرافها من العرب والأوروبيين، التزمت مصر بما يتم الاتفاق عليه مع مفاوضين يمثلون دولًا وقد تكون بعيدة عن أى خطر أو أضرار نتيجة استمرار العدوان، وهي بعيدة عن أي ضرر من الحرب بالفعل. 
والسؤال: لمصلحة من محاولات تشويه الدور المصري والتقليل منه، وإظهاره بعكس الواقع والحقيقية، وإنكار المواقف والتقليل منها؟
مصر في قلب القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية في قلب مصر شاء من شاء، بالتاريخ وحاضر، مصر حاضرة بشرف ونزاهة، ولو في أى انحياز، فلن يكون إلا لصالح الحق العربي الفلسطيني وثوابته المعروفة  بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، دولة كاملة السيادة غير منقوصة الحقوق، تتمتع بكل ما يضمن لها أمنها واستقلالها وسلامة شعبها، وهو ما سوف يتحقق في القريب العاجل بإذن الله.

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة