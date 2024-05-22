الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم الجديد بنقدر ظروفك

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