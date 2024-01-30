الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل القصة الرومانسية لـ«بيت الرفاعي»

ميرنا جميل
ميرنا جميل

تصور الفنانة ميرنا جميل أحداث دورها في مسلسل “بيت الرفاعي”، العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، والذي يقدم دور بطولته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة  

وعلمت “الدستور”، أن العمل يتناول قصة درامية تدور في إطار شعبي متناولا عدة قصص مختلفة ضمنها فكرة تجارة الإثار وغيرها، ومع كل هذا التشويق تظهر ميرنا جميل في الاحداث والتي تقدم دور كوافيرة، الإ أن معرفة كرارة بها عبر الصدفة كانت سببا في تغير حياته.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي


العمل من بطولة العمل كلًا من "أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال".

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ويعد مسلسل “بيت الرفاعي” أول عمل فني يجمع بين أمير كرارة وأحمد رزق ويذكر أن مسلسل "سوق الكانتو" والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي هو آخر أعمال أمير كرارة الدرامية وشاركه البطولة مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

آخر أعمال كرارة 

و كان آخر أعمال أمير كرارة هو فيلم البعبع، وتم عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، من بطولة ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول سلطان مجرم مخضرم يقوم بعدد من العمليات الإجرامية، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

 

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