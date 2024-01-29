مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك ومحمد شاهين

يشارك الفنان محمد شاهين والنجمة صبا مبارك في دراما رمضان 2024 بعمل درامي يحمل اسم “لحظة غضب”، وهو العمل الذي يقوم بإنتاجه طارق الجنايني الذي قدم مؤخرًا مسلسل “حالة خاصة” ولاقى نجاحا كبيرا وإشادات عديدة.

وعلمت “الدستور”، أن مسلسل لحظة غضب واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ 15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث.

العمل يقوم بإخراجه عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة والذي لاقى إشادات عديدة على مستوى الإخراج الخاص بالعمل، ويقوم هذه الفترة بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد الذي يعرض على منصة واتش ات خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم بأعمال المونتاج في نفس الوقت.

أعمال المنتج طارق الجنايني

ويعرض للمنتج طارق الجناينى حاليا مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما ينقاشه من مرض التوحد الذى يعانى منه بطل العمل نديم – طه دسوقى، والذى يرغب أن يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية أمه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الأحداث حيث رغبت أمانى النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم فى مكتبها نظرا لعبقريته وقدراته غير العادية.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.