دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

لعلها مناسبة طيبة، ونحن نتناول سيرة وحدوتة ومفهوم " الأيقونة القبطية " التوقف عند البدايات التاريخية للتفكير في إبداعاتها الأولى.

كان الملك الروماني عند جلوسه على العرش يرسمون له صورته على العرش وتوزع على كل أنحاء المملكة ليقدموا لها آيات الاحترام والبخور ويوضع حولها الزهور ويتم التحرك بها في موكب أثناء الاحتفالات والمناسبات السياسية.

وعبر تلك الاحتفالات يكون الحضور الرمزي للملك وتمثل شخصية الإمبراطور وحضوره فمن يقدم لها الإحترام فهو يقدمه للملك، وغَيَّرَ المسيحيين صورة الملك الزمني إلى المسيح، فهو ملكهم الحقيقي السرمدي، وإذا عملوا ميدالية وضعوا على أحد أوجهها المسيح وعلى الآخر الملك الزمني فهو وكيله.

السفينة: ترمز للكنيسة

الطاووس: يرمز إلى جمال الفردوس لألوانه

العنب أو الكرمة: دم المسيح

سجود المجوس: خضوع الأمم

الأيقونة: لا تُرْسَم بأبعاد ثلاثية فهذا يعطيها تجسيم، (فنحن ما زلنا على الأرض) ولكنها تخضع لِبُعْدِين فقط ( فنحن نحيا بالإيمان والرجاء )

الأيقونة لا تعترف بالزمن: فَتُرْسَم العذراء ــ على سبيل المثال ــ مع إيليا النبي مع مارجرجس.. في أيقونة واحدة

الأيقونات: هي درس ناطق لمن لا يقرأ وإكرامها إكرام لصاحبها وليس لها

الإضاءة في الأيقونة: ليست بحسب المنطق العادي في الفن فليس هناك مصدر خارجي للإضاءة فتكون الظلال على الجانب الآخر، بل الإضاءة تنبع من وجه المسيح أو العذراء مثلًا وتنير ما حولها.

رسام الأيقونة: هو فنان - له صلوات خاصة في بعض الكنائس - هو دارس للعقيدة والروحيات وأصول الفن المسيحي وقواعده - هو إنسان يصلي ليوحي له الروح القدس بالفكرة فتكون مؤثرة روحيًّا فيمن يشاهدها.. لذلك فالفنان لا يوقع على لوحته بل يكتب تحتها رسمت بيد فلان فصاحب الفكرة هو الروح القدس.

ونحن أمام أيقونة القيامة التي تعود إلى القرن الرابع عشر عصر النهضة التصويرية، لفنان مجهول الهوية، موجودة خلف الهيكل في معبد بجانب الكنيسة الرئيسية كنيسة المخلص " خورا " في القسطنطينية التي ترجع إلى القرن الخامس التي أُعيد بناؤها في القرن الثاني عشر..

تتجلى في هذه الأيقونة عقيدتي الفداء والقيامة، أما الفداء فنكتشفه من خلال جروحات المسيح الخمس علاوة على أنه بالصليب نزل إلى الجحيم أما القيامة فتظهرها هذه الأيقونة على أن قوة قيامة المسيح، قادرة على إقامة من يريد، فالأيقونة ترينا كيف أنه أقام آدم وحواء ( الذين يمثلان البشرية كلها )، وهذا مدلول قيامة لإقامة كثيرين.

نرى هنا يسوع الغالب المجلل بالنور والمجد الإلهي يملؤه العطف والحنان والحب الذي بسببه قبل أن يتجسد وأن يتألم ويموت أيضًا، بالقوة والقدرة والانتصار، نراه الآن قد نزل إلى أسافل دركات الجحيم ليبشر الموتى وينهضهم بقيامته..

وكما هو ظاهر في الأيقونة أنه اليوم حضر النور الساطع كالبرق ( قانون الفصح )، لينير الظلمة ويغلبها، حضر السيد ليكمل بشارته التي بدأت بالذين على الأرض واليوم يعلنها للذين في الجحيم " قد بشّر الأموات أيضًا بالإنجيل ".

نرى الرجل المقيد والأبواب المكسرة والقيود المفككة الأغلال، ويسوع يقف فوق أبواب مكسرة وأقفال ورجل مقيد في ظلمة داكنة ألا وهو إبليس سبب الموت والفساد قُيِّد ووُضع في الهاوية التي صنعها والظلمة التي هو سببها، وعرف أن وعد الله صادق هو وأصبح حقيقة،

قيَّد الذي كان يُقيّد قديمًا الداخلين إليه، بقيوده ذاتها، بعد أن كسّر أبوابه التي لم تستطع أن تحتويه داخلها " اليوم الجحيم تنهد صارخًا، لقد كان الأَجود لي ألا أقتبل المولود من مريم لأنه مع ما أقبل نحوي حل اقتداري وطحن أبوابي النحاسية وأنهض النفوس التي كنت استوليت عليها ".

مع إشراقة يوم الأحد السابق لأحد القيامة يعيش ويؤدي المواطن المسيحي بسعادة وحب طقوس ممارسات روحية على مدى زمن أيام " أسبوع الآلام " الذي يُعد من أقدس أيام السنة، وأكثرها معايشة لدراما مؤثرة ومدعومة بعناصر تصاعدية البناء تحييها مشاعر روحانية لها خصوصية رائعة بالنسبة إليه، تتجدد كل عام.

الحياة كلها مقدسة، ولكن أيام الرب لها قداسة غير عادية، تفوق قداسة باقى الأيام، لأنها مخصصة للرب، وهناك أوقات لها قدسية خاصة، لأعتبارات روحية معينة، فمع أن الحياة كلها مقدسة، لكن أوقات الصلاة مثلًا، أوقات التأمل، أوقات الرؤى والاستعلانات، هي أوقات لها قدسية من نوع خاص غير عادى …. وهناك أيام مقدسة في حياة كل إنسان.

ولعل في الطقوس التي تمارس على مذابح الكنائس التي تعد بمثابة مسارح يتم أداء المشاهد الدرامية عليها لاجترار أحداث دينية، ما يؤكد على تلك العلاقة الرائعة بين أطراف العائلة الإنسانية.. دراما وموسيقى وميزانسين وكورال وإضاءة ونص درامي وإخراج يشكل حالة إبداعية مشوقة ومؤثرة ..

وعليه، نقترب من طقوس تمثيلية القيامة وهي الشعيرة الأبرز، والهدف من القيام بتمثيلها في الديانة المسيحية هو تذكر ما قام به السيد المسيح من تضحيات وما تحمله من آلام وهي تصور إنتصار الحق والخير على الشر والظلم واستعدادات للاحتفال بعيد القيامة.

تبدأ طقوس التمثيلية عبر أداء شعائر وصلوات قداس عيد القيامة، يرتل الشمامسة ( برلكس ) " يا كل الصفوف السمائيين،... الخ "، تبدأ تمثيلية القيامه التى تحمل معانى روحيه عظيمه كالأتي:

يدخل الكهنة داخل الهيكل ثم تغلق أبوابه حتى ينتهى الحوار بين من في داخله ومن في خارجه وفيه اشارة إلى غلق باب الفردوس بعد أن أخطأ أدم وحكم عليه بالموت وطرد منه.. أيضًا فيه إشارة إلى أن قيامة المخلص تمت والقبر مغلق ومختوم والظـلام باقى حيث أضيئ بنور القيامة.

بعد غلق الابواب تطفأ الانوار، إشارة إلى الظلام الذى كان مخيمًا على البشرية كلها منذ عصيان آدم حتى مجيء السيد المسيح، لتتم النبوءة " الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا "..

يبدأ حوار بين شماس يقف خارج الهيكل مع كبير الكهنة بالداخل قائلًا :

) - إخرستوس آنستى xrictoc anecth (أى المسيح قام ثلاث دفعات، وفي كل دفعه يجاوب كبير الكهنه من الداخل بقوله أليثوس أنستى alhqoc anecth (أى بالحقيقة قام: 6، لو 24: 7 ".. ويرد الشماس من الخارج قائلًا (بالعربي ) " المسيح قام " ثلاث دفعات فيجاوبه كبير الكهنه في كل دفعه بالحقيقة قام "، وفى ذلك تأكيد بالإيمان بالقيامة.

ثم يقول الشماس: إفتحوا أيها الملوك أبوابكم وإرتفعي أيتها الأبواب الدهرية " ( مز 24: 7 )، مرتين.. ولا يجاوبه كبير الكهنة بشيء.. وفى المرة الثالثة يقول: " إفتحوا أيها الملوك أبوابكم وإرتفعي أيتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد ".. ( قد سميت بالابواب الدهرية لأنها ليست مادية، كما أنها غير قابلة للفساد ولأن منها يتم الدخول إلى الحياة الأبديه الدائمة ).. ثم يسأله كبير الكهنه من الداخل بقوله: " من هو ملك المجد " ؟ فيجيبه بقوله: الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد " ( مز 24: 8 – 10 ).. ثم يقتحم الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار..

ــ يفتح باب الهيكل بعد القيامة: وفيه إشارة إلى أن مخلصنا قد فتح باب الفردوس بصلبه وقيامته، وأن العداوة التى تسببت لآدم وذريته بسبب غواية ابليس قد زالت وتم الصلح بين الله والإنسان وفيه مناداة لنا للاقتراب من الله لكى ننعم بالاقداس السماوية..

ـــ ثم تضاء الأنوار بعد إعلان القيامة وفتح الأبواب: الذى فيه إشارة إلى النور الذى انبثق للمؤمنين بقيامة السيد المسيح وإلى القبر الذي لم يعد مظلمًا بعد أن أنار المخلص طريق الخلود الذي لم يعد مجهولًا، بل في نور القيامة أصبح عقيدة لاشك فيها ولا غموض ..

ـــ دور أيقونه القيامة: بعد فتح الآبواب يدور الكهنه والشمامسة في الهيكل ثلاث دفعات، حاملين الأيقونة والصلبان والمجامر والشموع.. ثم يطوفون البيعة ثلاث مرات وبعدها يصعدون إلى الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة، فيكون مجموع الدورات سبعًا... ذلك كما طاف يشوع بن نون والكهنه حاملين الآبواق حول أسوار أريحا سبع مرات فسقطت الأسوار ودفعت المدينة ليد نبي إسرائيل..

ـــ وهذا يذكرنا أنه بموت المسيح وقيامته تحطمت أبواب الجحيم وتكسرت متاريسه الحديد وأخرج المسبيين هناك ( بزلة آدم )، يبدأون دورة القيامة بتسبحه القيامة وهي إخرستوس أنستى إكنكرون أى المسيح قام من الأموات..

وفي رواية " المسيح يُصلب من جديد " للرائع " كازنتزاكيس " تأتي مثل تلك الجمل الحوارية ..

• إن الله لايتعجل أبدًا، إنه ساكن، يرى المستقبل كأنه ماض، اذ انه يعمل في نطاق الابديه، المخلوقات الزائله التي لاتدري ماذا سيحدث غدًا هي وحدها التي تتعجل بدافع من الخوف والقلق، دع الله يعمل في صمت، ولتكن مشيئته، لاترفع رأسك ولا تسأل، فكل سؤال خطية....

• الإنسان وحش كاسر...إنه يفعل مايختار، إنه يسلك الطريق الذي يختاره لنفسه، أمامه بوابة الجحيم وبوابة الفردوس متلاصقين، وهو يدخل أيهما يختار.. الشيطان لايدخل سوى النار، والملاك لايدخل سوى الفردوس، أما الإنسان فإنه يدخل أيًا منهما حسب اختياره..

فصول دراما إنسانية عظيمة صاغها لنا " كازنتزاكيس " بترجمة بديعة متفهمة لخيال المبدع وواقعية الحدث لــ " شوقي جلال ".. كواحدة من أهم أدبيات استلهمت أحداثها وتداعيات بناء العمل الدرامي لها من واقع أحداث أيام الألم والرجاء والفداء وتفاصيل تداعيات حدث الصلب.. لاشك، أن ما أشار به " كازنتزاكيس " في روايته هو عين ما نردده جميعًا ونزأر به في صرخات استغاثاتنا لوقف رسائل كل المتحدثين بإسم الإله.. الذين احتكروا معرفة الأديان ــ أيًا كان هذا الدين بتجلياته الثلاثة ( المسيحية واليهودية والإسلام ).. من ظنوا امتلاك التقويض المعرفي والإيماني والعقائدي والقيمي دون أهل الأرض قاطبة،.بما يناسب مصالحهم الخاصة جدًا والضارة جدًا في الواقع.