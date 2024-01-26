مسلسلات رمضان 2024| بيتر ميمى ينتهى من مشاهد "الحشاشين"

قارب النجم كريم عبدالعزيز وفريق عمل “الحشاشين”، الذي يقوم بتصويره المخرج بيتر ميمي، على إنهاء تصوير مشاهده في المسلسل، الذي يعد بمثابة العمل الإنتاجي الأضخم في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وعلمت “الدستور” أن العمل الذي تم تصويره في أكثر من دولة حول العالم، يقوم مخرجه بيتر ميمي بالانتهاء من أعمال المونتاج بشكل دوري تزامنًا مع التصوير، الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة؛ بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدا كبيرًا خلال التصوير.

قائمة أبطال مسلسل الحشاشين



"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور الأحداث حول حسن الصباح زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدرالدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا وتتوالى الأحداث.