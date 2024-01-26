موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لصبري فواز وشيرين رضا.. الحلقة الحادية عشر

حقق مسلسل "وبينا معاد" نجاحاً كبيراً، حيث لاقى اهتماماً كبيراً خلال عرض موسمه الأول ما دفع الجمهور إلى متابعة موسمه الثاني الذي يُعرض حالياً على قناة دي ام سي ومنصة واتش ات بشكل شبه يومي، حيث يتم عرض العمل خمسة أيام في الأسبوع.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يعرض مسلسل وبينا ميعاد لصبري فواز وشيرين رضا في موسمه الثاني على قناة dmc من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، حيث تعرض غدا السبت الحلقة السادسة.

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تعرض الحلقة الحادية من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc يوم غدا السبت حيث يعرض العمل من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اما إعادة الحلقة العاشرة التي عرضت أمس ستكون اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.



ابطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

يتناول مسلسل «وبينا ميعاد» في موسمه الثاني قصه متابعه للموسم الأول حول اسرتين مختلفتين، اولهما عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وثانيهما وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي.