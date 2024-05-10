الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق ومحلات الدواجن حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 79 جنيهًا للكيلو في  المزرعة، تصل للمستهلك بسعر الكيلو 85 جنيها.

 

أسعار الدواجن في الاسواق

وبلغت أسعار الفراخ الساسو،  89 جنيهًا في المزرعة، تصل للمستهلك بسعر الكيلو 99 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة قيمة 110 جنيهات للكيلو، بينما يصل السعر للمستهلكين 116 جنيهات.

أسعار البانية اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه 190 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى، فيما يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا في المزرعة ويتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها فيما سجل سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأحمر للكرتونة في المزرعة 125 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، وسجل سعر البيض الأبيض للكرتونة في مزرعة الدواجن 120 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا، وسجل سعر البيض البلدي للكرتونة في المزرعة 115 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه تم تسجيل انخفاض في أسعار الدواجن بنسبة 20% إلى 25%، وأن أسعار البيض انخفضت بنسبة 15%. حيث انخفضت أسعار الدواجن إلى 75 جنيهًا في المزرعة، فيما انخفضت أسعار البيض من 160 جنيهًا للكرتونة إلى 130 جنيهًا للكرتونة في الأسواق، نتيجة زيادة المعروض من الدواجن والبيض.

وأشار الزيني إلى أن ثبات أسعار العلف ودخول دورات تربية وإنتاج جديدة من الدواجن والبيض، بالإضافة إلى تحسين الأداء والجو، سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وخلال عيد الأضحى وبعده ومع انخفاض تكلفة إنتاج الدواجن والبيض، من المتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة.

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