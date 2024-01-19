موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة السادسه والقنوات العارضه

يحقق مسلسل وبينا معاد ردود افعال ايجابيه للغايه خلال عرضه هذه الفترة، حيث احدث رواج كبير بين الجمهور على السوشيال ميديا الامر الذي جعله في صداره الترتيب على موقع جوجل بعدما تصدر الترند طوال الفترة الماضيه.

ويجد العمل حالة قبول شديدة بين الجمهور المتابع له والمحب لقصته منذ الموسم الاول.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، حيث تعرض غدا السبت الحلقه السادسة.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

تفاصيل احداث مسلسل وبينا معاد

يتناول مسلسل «وبينا ميعاد» في موسمه الثاني قصه متتابعه للموسم الاول حول اسرتين مختلفتين، اولهما عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وثانيهما وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

ابطال الموسم الثاني من وبينا معاد ٢

ويشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.