الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة السادسه والقنوات العارضه

المسلسل
المسلسل

يحقق مسلسل وبينا معاد ردود افعال ايجابيه للغايه خلال عرضه هذه الفترة، حيث احدث رواج كبير بين الجمهور على السوشيال ميديا الامر الذي جعله في صداره الترتيب على موقع جوجل بعدما تصدر الترند طوال الفترة الماضيه. 

ويجد العمل حالة قبول شديدة بين الجمهور المتابع له والمحب لقصته منذ الموسم الاول.

 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، حيث تعرض غدا السبت الحلقه السادسة.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" الحلقة 6 وأحداث مسلسل

تفاصيل احداث مسلسل وبينا معاد

يتناول مسلسل «وبينا ميعاد» في موسمه الثاني قصه متتابعه للموسم الاول حول اسرتين مختلفتين، اولهما عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وثانيهما وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

ابطال الموسم الثاني من وبينا معاد ٢

ويشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد أبطال مسلسل وبينا ميعاد أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد

مواد متعلقة

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا المصرية

الآلاف يحتشدون في حفل عمرو دياب بدبي.. وجمهور السوشيال ميديا: مليونية الهضبة

"ليلة عربية في حب مصر" على مسرح الهناجر.. الإثنين

أوركسترا أوبرا القاهرة يعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير.. الأحد

مسلسل حالة خاصة لـ طه الدسوقي.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

معيدة بكلية الصيدلة.. درة تبدأ تصوير "إثبات نسب"

خلال يومين.. "مقسوم" يتفوق على "الملكة" فى شباك التذاكر

"الحريفة" يواصل هيمنته على صدارة شباك تذاكر السينما

الأكثر قراءة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة