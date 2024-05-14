الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المستشار عادل فهيم عزب يفتتح فرع مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة

قيادات مجلس الدولة
قيادات مجلس الدولة

افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبحضور أعضاء المجلس الخاص وقضاة وقاضيات مجلس الدولة فرع مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، والذى يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة والذى أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة للفرد والمجتمع. 

 

عقب الافتتاح أجرى رئيس مجلس الدولة جولة تفقدية داخل قاعات المحاكم بالفرع الجديد وتفقد سير العمل بالمحاكم، واستمع لشرح مفصل عن سير منظومة العمل الإلكترونية الجديدة بداية من إيداع الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

 

وقال رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، إن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية.

 

كما ثمّن رئيس مجلس الدولة الجهد الكبير الذي يبذله قضاة وقاضيات المجلس في سبيل أداء رسالتهم السامية، داعيا إياهم إلى مواصلة البذل والعطاء المتميز حتى تتحقق المزيد من النجاحات والتي تصب جميعها في مصلحة المتقاضين.

 

وشدد رئيس مجلس الدولة على أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها. 

 

تجدر الاشارة إلى أن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة انتقلت إليه جميع دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ودوائر هيئة المفوضين الخاصة بها. 

 

وعقب انتهاء الافتتاح قام  المستشار رئيس مجلس الدولة  بتكريم عدد من السادة القضاة المتميزين فى ادائهم لعلمهم.

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