عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

نفت وزارة السياحة والآثار، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر.

وأثير على منصات التواصل الاجتماعي؛ قيام إحدى البعثات الأثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر.

وأكد أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، عدم صحة ما تم تداوله، مشيرًا إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأسفرت أعمال المسح الأثري الراداري في أبريل 2023، عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ما هيئته أو إذا كان فارغًا أو يحتوي على شيء بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

وتقوم البعثة حاليًا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة.

وأضاف مدير عام آثار الهرم أنه فور انتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يُشار إلى أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يتضمن مركزًا لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعة سينما، ومركزًا طبيًا، وعربات جولف وأتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة تنقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها، كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول.