تراجع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2024 والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 تراجعًا طفيفًا في ختام التعاملات بعدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل متوسط سعره نحو 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

وفقًا لآخر تحديث سجل متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 في ختام التعاملات نحو 46.81 جنيه للشراء، 46.91 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في ختام التعاملات تراجعًا في البنك الأهلى المصري ليسجل 46.84 جنيه للشراء، 46.94 للبيع .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر

وفي ختام التعاملات، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 تراجع طفيف ليبلغ 46.84 جنيه للشراء، 46.94 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في التجاري الدولي CIB

كما شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 تراجعًا في ختام التعاملات ليبلغ 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

كما شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية تراجعًا طفيفًا ايضًا في ختام التعاملات ليسجل 46.81 جنيه للشراء، 46.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 سجل تباينًا في ختام التعاملات جاء كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.53 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.48 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 58.76 جنيه للشراء، و58.91 جنيه للبيع.