معيدة بكلية الصيدلة.. درة تبدأ تصوير "إثبات نسب"

بدأت النجمة "درة" تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "إثبات نسب"، الذي يعيدها للبطولة الرمضانية المطلقة التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها "الشارع اللي ورانا" و"بلا دليل"، وفيلما "جدران" و"المعدية"، وآخرها مسلسل "المتهمة" الذي أشاد به الجمهور والنقاد.

"إثبات نسب" تأليف محمد ناير، وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، ويخرجه أحمد عبده، ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق، وتلعب فيه "درة" دور معيدة في كلية الصيدلة.

يشارك "درة" في البطولة: صدقي صخر ومحمود عبدالمغني ونبيل عيسى وهند عبدالحليم ومحسن محيى الدين وفتوح أحمد ونهال عنبر وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

تفاصيل مسلسل "الذنب"

على صعيد آخر، أوشكت "درة" على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "الذنب" الذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبا.

مسلسل "الذنب" يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات، ويقدم بطولته: هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، طارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي. وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

يأتي تعاون هاني سلامة و"درة" بعدما قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، مثل «الأولة في الغرام»، و«نصيبي وقسمتك»، وكان آخر أعمالهما معًا مسلسل «بين السما والأرض» الذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

يذكر أن آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023، وشاركها البطولة عمرو سعد، وعارفة عبدالرسول، وسيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ومجموعة أخرى من الفنانين.