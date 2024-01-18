الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

بوستر فيلم منى زكي
بوستر فيلم منى زكي الرحلة 404

ثارت حالة جدل كبيرة داخل فريق عمل فيلم "الرحلة 404"، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، حيث أعلن صناع الفيلم عن نية طرحه في جميع دور العرض المصرية في 25 يناير القادم. ولكن واجه الفيلم العديد من المشكلات التي أثرت على فكرة عرضه في البداية، بسبب اعتراض النقابة على سيناريو وأحداث الفيلم، ما أدى إلى تغيير اسم الفيلم من "القاهرة مكة" إلى الاسم الحالي.

وتعود أسباب التعديلات في العمل إلى بعض الألفاظ والمشاهد التي تناولها العمل، والتي تدور قصة العمل حول امرأة قررت التوبة وكانت في طريقها لأداء فريضة الحج، إلا أنها تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل غير الشرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة. وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

من المرجح أن تحدث حالة جدال بين المشاهدين بسبب بعض التفاصيل الخاصة بالقصة التي كتبت قبل عام 2013، وهو العام الذي عُرض على بطلته منى زكي لأول مرة للقيام به.

تفاصيل فيلم “الرحلة 404”

تم تحديد موعد نهائي لطرح فيلم "الرحلة 404" الذي كان يعرف سابقًا بـ"القاهرة مكة" للفنانة منى زكي من قبل الشركة المنتجة، وهو يوم 25 يناير، بعد عدة تأجيلات.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عن أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، منهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

فيلم “الرحلة 404” القاهرة مكة للفنانة منى زك منى زكي امرأة تسافر لأداء فريضة الحج محمد فراج

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