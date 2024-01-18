الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بقيادة عباسى.. أوركسترا القاهرة ينظم حفلا لأعمال بروكوفيف وبيتهوفن بالأوبرا السبت

الاوبرا
الاوبرا

يقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمي سرور وذلك فى الثامنة مساء السبت 20 يناير على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض ارقى الوان الفنون العالمية تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة اعظم السيمفونيات 

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الجمعة.. الموسيقار عمرو سليم يلتقى بجمهوره فى دار الأوبرا

يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف  لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الاول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

تفاصيل حفلات اوركسترا القاهرة 

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

يأتي هذا فيما، يستعد أوركسترا أوبرا القاهرة لإحياء حفل موسيقي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة د.خالد داغر وذلك في يوم 21 يناير الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقي من مؤلفات الموسيقار الكبير راجح داوود الموسيقية المكتوبة لللأعمال السينمائية والتليفزيونية، بالإضافة إلى أعمال أوركسترالية تقدم لأول مرة، وذلك بقيادة المايسترو أحمد فرج.

الأوبرا المصرية 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أصغر عازف بدار الأوبرا المصرية أول رئيس لدار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية ارض الاوبرا المصرية

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