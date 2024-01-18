بقيادة عباسى.. أوركسترا القاهرة ينظم حفلا لأعمال بروكوفيف وبيتهوفن بالأوبرا السبت

يقيم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمي سرور وذلك فى الثامنة مساء السبت 20 يناير على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض ارقى الوان الفنون العالمية تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة اعظم السيمفونيات

يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مارش البهاء والظروف لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الاول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن.

تفاصيل حفلات اوركسترا القاهرة

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.

يأتي هذا فيما، يستعد أوركسترا أوبرا القاهرة لإحياء حفل موسيقي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة د.خالد داغر وذلك في يوم 21 يناير الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقي من مؤلفات الموسيقار الكبير راجح داوود الموسيقية المكتوبة لللأعمال السينمائية والتليفزيونية، بالإضافة إلى أعمال أوركسترالية تقدم لأول مرة، وذلك بقيادة المايسترو أحمد فرج.