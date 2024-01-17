أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حقيقة ما تردد من أنباء حول خيانة النجم أحمد العوضي لها، ما تسبب في انفصالهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ياسمين: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شىء قدري مش بإيدينا".

انفصال العوضي وياسمين

وكانت قد أعلنت أمس ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصالها من النجم أحمد العوضي عبر «فيسبوك»، ليرد عليها الأخير بتأكيد خبر الطلاق.

وقالت ياسمين عبر ستوري «إنستجرام»، أمس، في آخر كلمات نشرتها قبل الطلاق يوم عيد ميلادها: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالطيبة والحب دائمًا خسران».

يذكر أن تزوج الثنائى عام 2020 وشكلا ثنائيًا فنيًا ناجحًا خلال السنوات الماضية، وتعاونا فى مسلسلات "لآخر نفس" عام 2019 و"اللى ملوش كبير" عام 2021 و"ضرب نار" 2023.

كانت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيًا بعد مسلسل "ضرب نار"، لاسيما أن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب"، والذى يعمل على تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل.