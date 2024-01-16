الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكان" بطعم جديد على "سفرة"

سي بي سي
سي بي سي

أطلقت قناة "سفرة" على كل منصاتها الرقمية محتوى أكلات تعريفية بالدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وربطت القناة اسم المحتوى بالبطولة ليكون "أطباق الكان".

تفاصيل البرنامج

وتنوع العرض الخاص بالأكلات التعريفية بالدول المشاركة في البطولة، بين فيديوهات وصور تتضمن المقادير المكونة للأكلات.

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وحاز المحتوى الرقمي استحسان عدد من الدول المشاركة في البطولة مثل الجزائر وتونس، حيث أشادوا بالفكرة كونها تعريفا في توقيت مناسب بأكلات الدول الإفريقية المشاركة في البطولة.
 

https://www.instagram.com/reel/C2KKC0GK-SP/?igsh=c3E0bXE2bjgxMmRv

قناة سفرة سي بي سي “سي بي سي” برنامج زووم أفريكا على سي بي سي برنامج احتياج على قناة سي بي سي

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