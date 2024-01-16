"الكان" بطعم جديد على "سفرة"

أطلقت قناة "سفرة" على كل منصاتها الرقمية محتوى أكلات تعريفية بالدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وربطت القناة اسم المحتوى بالبطولة ليكون "أطباق الكان".

تفاصيل البرنامج

وتنوع العرض الخاص بالأكلات التعريفية بالدول المشاركة في البطولة، بين فيديوهات وصور تتضمن المقادير المكونة للأكلات.

وحاز المحتوى الرقمي استحسان عدد من الدول المشاركة في البطولة مثل الجزائر وتونس، حيث أشادوا بالفكرة كونها تعريفا في توقيت مناسب بأكلات الدول الإفريقية المشاركة في البطولة.



https://www.instagram.com/reel/C2KKC0GK-SP/?igsh=c3E0bXE2bjgxMmRv