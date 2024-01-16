الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حق عرب.. أحمد العوضي يكشف كواليس مسلسله الجديد

أحمد العوضي
أحمد العوضي

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذي طرح منذ أيام قليلة، محققًا إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.

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وكشف "العوضي" لـ"الدستور" أنه يصور هذه الفترة أحداث مسلسله الجديد "حق عرب"، وهو العمل الذي يلعب خلاله شخصية تاجر خشب يتعرض للكثير من المواقف الصعبة التي يحاول حلها بطرق عديدة، ليدخل في صراع مع وليد فواز، لافتًا إلى أن العمل ملىء بالأكشن والدراما الاجتماعية.

تفاصيل مسلسل "حق عرب"

وقال "العوضي": إن العمل يحمل قصة مختلفة وجديدة ونعمل على تصويره هذه الفترة للعرض في رمضان 2024، موضحًا أنه يقدم دور "عرب السويركي" وأن العمل يتواجد فيه عدد كبير من النجوم وهم دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، وليد فواز، سلوي عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، أحمد صيام، وفاء مكي، دنيا المصري وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وعن المنافسة أمامه، قال: المنافسة لا تشغلني بقدر انشغالي بأن يحب الجمهور العمل ويجد فيه ما يحلو له من مقومات تدخل قلبه، كما أني أؤمن بأن تنوع الأعمال في صالح الجمهور تمامًا وفي الأخير جميعنا أصدقاء في مهنة واحدة نجتهد ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل من أجل الجمهور المتعطش لمتابعة أعمال راقيه تليق به وبوعيه المتجدد في ظل انفتحنا الشديد على العالم.

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

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