مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني على DMC وأبرز أبطاله

تعرض قناة DMC مساء اليوم الاثنين الحلقة الثالثة من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني، وذلك في تمام الساعه السابعة مساءً، بعدما قدم العمل حلقتين لاقوا اعجاب الجمهور خلال الايام الماضية، خاصة وان العمل يعرض من يوم السبت الماضي على القناة ويعرض قبلها بيوم على منصة واتش ات.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

يُعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 12:00 ص، فيما تعرض حلقات مسلسل “ وبينا ميعاد 2” من يوم السبت الى الاربعاء، في تمام الساعة 8مساء، عبر شاشة dmc.

قصة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

وانطلقت حلقات المسلسل بتجمع أبطاله في إحدى الأماكن لمشاهدة أول تجربة تمثيلية لـ هند، التي قدمت دورها الفنانة الشابة أميرة أديب، التي جسدت الشخصية بعدما اعتذرت عنها داليا شوقي، ونجحت هند في تجربتها الأولى، وظهرت أميرة أديب في المشهد الأول وهي تنتحر في المسلسل، في إطار من السابنس والدراما الاجتماعية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

يضم مسلسل وبينا ميعاد 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وتأليف وإخراج هاني عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.