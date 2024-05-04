السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

أهل الغرام

يمكن تفتح وردة ع الأسفلت

أو يطلعوا قمرين لحظة ماتشرق شمس

أشبك عينيا فى أبجديتها 

عرفت ديتها 

حاكتبها وأرفع كفنى ع الكفين 

وف نن عين الإبرة حاشبك عين

وارفى حواية صدرها 

فى الحلم

كانت واقفة بنت بتشبهك

خطفت قميصى ولوحت بالورد

كشفت عن النهدين

وف نن عين الإبرة شبكت عين

ياريتنى كنت شبكتها 

عديت من الهاء اللى نايمة وحدها ع السطر

ولعت صف من الشموع

صفين 

تلاتة 

أربعة

مدى

«الجملة دى مترددة حاكتبها تانى» 

ولعت صف من الشموع 

وخلعت بدنى من الهدوم

كانت عنيكى خليج نبيت 

عديت/ غرقت

لمحت مركب من ورق

متوسطن النهرين

ركبت

ورقصت لما اتورموا القدمين 

و ف رجلى

عين السمكة كانت عين

ياريتنى كنت حرقتها 

آخر قصيدة كتبتها

ماكتبتهاش

ماشى بلملم ضلها

يمكن تسرسب ضيها بين عتمتين

أو تبتسملى فى آخر الفنجان 

يمكن عجوزة بتفرك النسيان

أو شاى برد على زهرة البستان

أو بكر عانس نايمة بالفستان

واحدة وحيدة زى خيمة ف صحرا

دقيت بيبان العرافين والسحرا 

فى كل مرة تمر مرة الإجابة 

آخر قصايدك إيه؟ 

شابت فى ضل البيوت 

باشت فى بال السكوت

واتدحرجت م القلعة سكنت تابوت

كان اسمه بيت فى الإمام

مزعت كفنى وهمت فى الشارع

القهوجى خالى

والقهوة صدر أمى

وإنتى البريئة براءة النعناع

وقريبة قرب الضى للننى

ابقى اكتبى عنى

سطرين فى صفحة معطرة بروحك 

وابقى ابدرى ورودك على بدنى

ماتسبليش عينى

وماتزرعيش صبار على قبرى

ابقى ازرعى صوتك يونسنى

وفوتيلى ضلك ع الطريق

وحطى شالك ع الشجر

لحظة مايكمل فى السما قمر

وف كل حين للملح زورينى

وابقى ارسمى عنيكى بعصير التوت

وباسمك اتحنى

وغنى

قد ماتقدرى غنى

وابقى اكتبى عنى: 

ماكانتش خطوة قدمى اللى بتنخر فى السكوت

للدم صوت.

 

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