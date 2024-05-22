استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني، بالتزامن مع مرور نحو أسبوع على انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في عدد من المحافظات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني، ستظهر في كل محافظة على حدة، بعد انتهاء المديريات التعليمية من أعمال تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من مدير التعليم بالمحافظة.

وانتهت عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظات من مرحلة تصحيح امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني، وتجري حاليًا مرحلة المراجعة ورصد الدرجات؛ تمهيدًا لإعتمادها رسميًا.

رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالقاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا. اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل»، تحديد الصف الدراسي الصف الأول الإعدادي 2024. اختيار الفصل الدراسي الثاني. تحديد العام الدراسي 2023-2024. إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي الخاص بالطالب والإدارة التعليمية التابع إليها. الضغط على أيقونة "عرض النتائج". ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، مع تفصيل درجاته في كل مادة دراسية. يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية من هنا.

وبالنسبة لطلاب محافظة الإسكندرية يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال الموقع الرسمي للمحافظة من هنا.

ويمكن معرفة النتيجة لطلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني من هنا.

وبالنسبة لطلاب محافظة بني يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي من هنـــا.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من هنـــا.

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