برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول جميع المحافظات
تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.
نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024
ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول في جميع المحافظات للاستعلام عنها فور ظهورها رسميًا.
وكان طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 خلال الفترة من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وحتى يوم 16 يناير من ذات الشهر.
المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2024
وحددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ودرجة النجاح في كل فصل هي 140 لكل المواد.
رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 جميع المحافظات
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة الفيوم اضغط هنا
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة دمياط اضغط هنا
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة أسوان الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
- نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة القليوبية اضغط هنا.