برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول جميع المحافظات 

تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الأول في جميع المحافظات للاستعلام عنها فور ظهورها رسميًا.

وكان طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 خلال الفترة من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وحتى يوم 16 يناير من ذات الشهر.

المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ودرجة النجاح في كل فصل هي 140 لكل المواد.