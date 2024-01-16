الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم السويس" يكشف سبب إلغاء امتحان طالبين بالصف الثانى الإعدادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، عن سبب إلغاء امتحان طالبين بالصف الثاني الإعدادي.

وقال مصدر بتعليم السويس، إنه في ظل حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رفع شأن أبنائها طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فإن مدير التربية والتعليم ياسر عمارة، أحال طالبين بالصف الثاني الإعدادي للشئون القانونية بسبب مخالفتهم لقواعد وضوابط الامتحانات.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، أنه أحال موقف طالبين بالصف الثاني الإعدادي اليوم الثلاثاء للتحقيق أمام الشئون القانونية.

وقال عمارة لـ"الدستور"، إن الطالبين تم ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية، وأضاف أنه كلف الشئون القانونية بإعمال أوجه شئونها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. 

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالسويس في بيان لها بأبنائها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بعدم الانسياق إلا خلف مصلحتهم ووضعها نصب أعينهم وعدم التطرق للغش بأي وسيلة من الوسائل. 

كما أعطى مدير المديرية تعليماته لإدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية لكل لجنة امتحانية حفاظًا على مستقبل أبنائنا المستحقين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ أعمالها صباح غدًا الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

التعليم امتحانات الغش الصف الاعدادي

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