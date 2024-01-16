«تعليم شمال سيناء»: 8228 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 90 لجنة أساسية

قال كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان إن 8228 طالبا وطالبة يؤدون اليوم، الامتحانات داخل 90 لجنة أساسية تضم 515 لجنة فرعية، على مستوى الإدارات الست.

عدد طلاب ولجان كل إدارة تعليمية

وأشار مدير تعليم شمال سيناء أن ال 8228 مقسمين على الادارات التعليمية بواقع 4134 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 28 لجنة أساسية ينقسمون إلى 244 لجنة فرعية.

أما إدارة بئر العبد التعليمية عدد طلابها 2275 طالب وطالبة، وعدد لجانها الأساسية 25 لجنة وعدد الفرعية 148 لجنة، كما يؤدي 939 طالب وطالبة تاعبين لإدارة الشيخ زويد التعليمية داخل 16 لجنة أساسية منقسمي إلى 64 لجنة فرعية.



أما إدارة رفح التعليمية، تضم 482 طالب وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 4 و26 لجنة فرعية.



وأوضح “رضوان” أن إدارة الحسنة التعليمية عدد طلابها 284، يؤدون الامتحانات داخل 12 لجنة أساسية يضموا 24 لجنة فرعية،أما إدارة نخل التعليمية عدد الطلاب بها 114 طالب وطالبة، وعدد اللجان الأساسية 5 لجنة وعدد اللجان الفرعية 9 لجان.

وشدد السيد وكيل الوزارة بإتباع القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، خاصةً عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية نهائيًا كل من في اللجان من ( طلاب - الملاحظين - المنتدبين لأعمال الامتحانات) لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة مع تهيئة الجو المناسب داخل اللجان حتي يستطيع الطلاب التركيز في حل أسئلة الامتحان. علمًا بأن يوجد بكل إدارة تعليمية غرفة عمليات فرعية والبالغ عددهم ست وهم علي تواصل دائم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأكد وكيل الوزارة علي رؤساء اللجان عمل إجتماع مع الملاحظين وكذلك من أفراد الموانع والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومي، علي أن يتم اختيار الغرف المؤمنة للكنترول بكل لجنة، ويتم تعليق جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح للطلاب.



