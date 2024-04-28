بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

على هامش اجتماعات لقاءات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، عقد مساء اليوم، في العاصمة السعودية، الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، التي تضم السعودية، الأردن، قطر، مصر، فلسطين، الإمارات.

وبحسب بيان، رسمي أصدر الاجتماع السداسي، بيانا ختاميا، حصلت "الدستور" على نسخة منه، وشملت بنوده:

*أولا:

"بدعوة من المملكة العربية السعودية، عُقد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترأس سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية الوزاري التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

*ثانيا:

أكد الوزراء على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

*ثالثا:

دعم كافة؛ الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

*رابعا:

التشديد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

*خامسا:

التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

*سادسا:

حذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين."



.. وشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي ضم وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، ضمن تنسيق وتشاور مشترك لمتابعة ومعالجة أزمة الحرب على غزة وسبل إيقاف الحرب، ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية.