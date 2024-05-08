اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية هى محل بحث المواطنين من أهالي المدينة وذلك عقب تغيير مواعيد جداول تخفيف الأحمال بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام لمختلف المراحل الدراسية وذلك حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرًا بدلا من 11 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ومع بدء تنفيذ المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء وفق خطة تخفيف الأحمال، تساءل المواطنين عن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة، وذلك وإعلان شركة كهرباء الإسكندرية الجداول الرسمية لمواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.

مواعيد خطة تخفيف الاحمال السابقة بالإسكندرية

كانت مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عقب شهر رمضان بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً والتي انقسمت إلى 11 مجموعة بحسب المناطق، وتراوحت مدة انقطاع الكهرباء بين ساعة إلى ساعتين، كالتالي

-المجموعة 1: من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.

-المجموعة 2: من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً.

-المجموعة 3: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.

-المجموعة 4: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.

-المجموعة 5: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.

-المجموعة 6: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.

-المجموعة 7:من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

-المجموعة 8: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

-المجموعة 9: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.

-المجموعة 10: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

-المجموعة 11: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة بالإسكندرية

وبدأ تنفيذ مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بدءًا من اليوم من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً في 11 مجموعة وفق للجدول القديمة لخطة تخفيف الاحمال مع ترحيل المواعيد ساعتين لتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي اخر مواعيد انقطاع الكهرباء في الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الخامسة مساءً.

جدول مواعيد تخفيف الاحمال الجديد بالإسكندرية

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