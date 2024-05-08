الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد انقطاع الكهرباء
مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية هى محل بحث المواطنين من أهالي المدينة وذلك عقب تغيير مواعيد جداول تخفيف الأحمال بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام لمختلف المراحل الدراسية وذلك حرصًا  من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرًا بدلا من 11 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ومع بدء تنفيذ المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء وفق خطة تخفيف الأحمال، تساءل المواطنين عن مواعيد قطع التيار الكهربائي في كل منطقة، وذلك وإعلان شركة كهرباء الإسكندرية الجداول الرسمية لمواعيد انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.

مواعيد خطة تخفيف الاحمال السابقة بالإسكندرية 

كانت مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية عقب شهر رمضان بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً والتي انقسمت إلى 11 مجموعة بحسب المناطق، وتراوحت مدة انقطاع الكهرباء بين ساعة إلى ساعتين، كالتالي 
-المجموعة 1: من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.
-المجموعة 2: من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً.
-المجموعة 3: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.
-المجموعة 4: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.
-المجموعة 5: من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً.
-المجموعة 6: من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.
-المجموعة 7:من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
-المجموعة 8: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
-المجموعة 9: من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة مساءً.
-المجموعة 10: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.
-المجموعة 11: من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة بالإسكندرية

وبدأ تنفيذ مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بدءًا من اليوم من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً في 11 مجموعة وفق للجدول القديمة لخطة تخفيف الاحمال مع ترحيل المواعيد ساعتين لتبدأ من الساعة الثالثة عصرًا بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي اخر مواعيد انقطاع الكهرباء في الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الخامسة مساءً.

جدول مواعيد تخفيف الاحمال الجديد بالإسكندرية 

FB_IMG_1715188645911
FB_IMG_1715188645911

FB_IMG_1715188645911
FB_IMG_1715188645911
مواعيد قطع الكهرباء محافظة الاسكندرية امتحانات نهاية العام الشركة القابضة للكهرباء مواعيد قطع التيار الكهربائي

مواد متعلقة

وفد برلماني يتفقد مستشفى المعمورة للطب النفسي ويشيد بالخدمات المقدمة للمرضى

محافظ الإسكندرية يشهد تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر القيادية"

ندوة فى مكتبة الإسكندرية بعنوان "أصل الشعر والعصر الجاهلى"

"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

غلق صيدلية وتحرير 12 محضرًا في حملة بحي المنتزه ثان بالإسكندرية

"استراتيجية الأمن القومى المصرى لمواجهة التحديات".. ندوة بجامعة الإسكندرية

مدير "تعليم الإسكندرية" يكرم المدارس الفائزة فى مسابقة "أفضل مدرسة" (صور)

ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسى" ويصعد لدورى الأضواء (صور)

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة