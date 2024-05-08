غلق صيدلية وتحرير 12 محضرًا في حملة بحي المنتزه ثان بالإسكندرية

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بـالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات وردع المحال المخالفة ومراقبة الأسواق، في ضوء تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين بالشارع السكندري.

نتائج الحملة

استهدفت الحملة نطاق ميدان المندرة الكوبري وشارع النبوي المهندس، وأسفرت عن تغريم المحال التجارية المخالفة بقيمة 33 ألف جنيه، كغرامات فورية، ومراقبة الأسواق وتم تحرير 4 محاضر مخالفة اشتراطات حريق، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى 5 محاضر لمنشآت لم تعلن عن الأسعار لديها، وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي مسؤول عنها.

كما تم توجيه 6 إنذار لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت، و10 إنذار بيئي حيال المنشآت المخالفة.

و في سياق متصل تم إنذار 7 محال من قبل إدارة رخص المحلات لتوفيق أوضاعهم، وتم التحفظ على 75 حالة أشغال متنوعة تعرقل حركة السير في نطاق الحملة.

كما دفع حي المنتزة ثان بحملة أخرى، لردع المحال المخالفة، وانسيابية حركة السير بالشارع السكندري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 71حالة اشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة، بنطاق الحملة بشوارع ادريس،ادريس، وملك حفني بحري، ومصطفى كامل، و45 قبلي، وايضا ميدان المندرة الكوبري.



جاءت الحملات بقيادة إسلام جمعة سكرتير عام الحي، بمشاركة الجهات المختصة: (صحة المنتزة، تموين المنتزة، مكتب العمل، هيئة الصرف الصحي، شركة مياة الشرب، مديرية الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، شركة نهضة مصر)، وبحضور إدارات الحي المختصة (إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، الأزمات والكوارث، رخص المحلات، تطوير الأسواق، الإيرادات، الرصد البيئي، شؤون البيئة، العلاقات العامة والإعلام، مراقبة النظافة).

حملة بحي ثان المنتزة

حملة بحي ثان المنتزة

حملة بحي ثان المنتزة