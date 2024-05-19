"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

تصدرت الفنانة السورية هبة نور "ترند" البحث عبر موقع "جوجل" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول فيديو صادم لها جمعها مع شاب مجهول الهوية.

نشرت السورية هبة نور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لها ولكن عن طريق الخطأ، وبالرغم من حذفها الفيديو على الفور إلا أن الجمهور كان بالمرصاد وتم سحب الفيديو وتداوله بشكل واسع تحت عنوان "فضيحة هبه نور".

القصة الكاملة للفيديو الفاضح ومحاولة إبتزازها

نشرت هبة نور لثوانٍ معدودة فيديو جمعها بشاب داخل سيارة يبدو أنه حبيبها، وظهر الشاب وهو يتحسس جسد نور بطريقة جريئة جدًا وصادمة.

وحسمت النجمة السورية الجدل المثار حول الشريط المصور ببيان إعلامي عن طريق مستشارها القانوني في لبنان، أكدت فيه أن الشريط مفبرك بتقنية التزييف العميق المندرجة ضمن تحديثات الذكاء الاصطناعي، وتم نشره من قبل المفبركين.

جاء في نصِّ البيان: "بصفتنا وكلاء الممثلة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا، بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والـDeep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير أننا بصدد التقدم بشكوى ضد الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لملاحقة مركبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم".

وتابع البيان: "كما ونأكد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين الى حد الثلاث سنوات".

أما عن تعليق محامي الفنانة السورية هبه نور، فقد نفى حقيقة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تعرضت بسببه لهجوم من نشطاء "السوشيال ميديا".

وقال المحامي أشرف الموسوي، في بيان أكد فيه، أن الفيديو المقصود، معدل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Deep Fake، مستهجنًا الحملة الممنهجة التي تتعرض لها موكلته للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.