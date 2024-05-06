انتشار الفرق الطبية بالمتنزهات لتأمين احتفالات شم النسيم فى الإسكندرية (صور)

قالت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم بمناسبة احتفالات شم النسيم، مشيرة إلى انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بمحافظة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان بالوحدات الصحية وأماكن المتنزهات والتجمعات.

وأوضحت "ندا" أن التأمين الطبي اليوم، شمل جميع المناطق الطبية وبالتعاون مع الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية متمثلة في إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية والتثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة والعلاقات العامة والمكتب الفني لوكيل الوزارة.

وأضافت وكيل صحة الإسكندرية، أن جميع المقرات تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان.

وأشارت إلى انتشار فرق التثقيف الصحي بين المواطنين لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق الإعلام والتربية السكانية، والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة.

وكلفت وكيل صحة الإسكندرية مديرى المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال أعياد الربيع.

وأكدت جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة،السرعة، موضحةً أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

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