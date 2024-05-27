نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نقدم لكم نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط، حيث يبحث الكثير من طلبة الصف الثاني الثانوي عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، ويترقب الآلاف من الطلاب نتيجة تانية ثانوي 2024، الإعلان عن النتائج.

وفي السطور التالية، نعرض لكم نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط 2024.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

وفي هذا السياق، كشفت مديريات التعليم بالمحافظات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الثاني، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وعمليات المراجعة مرة أخرى عليها.

رابط نتيجة تانية ثانوي 2024

وفي سياق متصل، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

وفي هذا السياق، يستطيع طلابنا الأعزاء في الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023-2024، الحصول علي النتائج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: يقوم الطالب/ة بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، من هنـــــــا.

خطوة ثانية: يقوم الطالب/ة باختيار بوابة الثانوية العامة.

خطوة ثالثة: يقوم الطالب/ة بكتابة رقم جلوس الطالب.

خطوة رابعة: يقوم الطالب/ة بالضغط على استعلام.

خطوة خامسة: تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024.

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الدرجات؟

جاء حساب النسبة المئوية في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، كما يلي:

يقوم الطلاب بقسمة مجموعهم الكلي بنتيجة الصف الثاني الثانوي، ثم يضرب المجموع فى 100، فمثلًا إذا كان مجموع الطالب يبلغ نحو 310، فإنه يتم قسمة ال 310 على المجموع الكلي النهائي لدرجات المواد وهو 410، ثم بعد ذلك نقوم بضرب ناتج القسمة في 100، كالآتي:

310/ 410 * 100 = 75%.