ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بشدة المجزرة الإسرائيلية الجديدة في خيام النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، والتي استشهد وأصيب فيها العشرات من المواطنين الفلسطينيين.

وقال ماكرون، في تغريدة له على منصة "إكس": "إننى غاضب من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي الفلسطينيين النازحين في رفح، والتي أفادت التقارير بأنها قتلت ما لا يقل عن 40 شخصا".

وأضاف: "هذه العمليات يجب أن تتوقف. ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمواطنين الفلسطينيين"، مردفًا: "أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي ووقف فوري لإطلاق النار".

تفاصيل محرقة خيام النازحين فى رفح

واستشهد 40 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء أمس الأحد، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلين ومخيمًا يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطين شمالي غرب مدينة رفح.

وقالت "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن غارة جوية يوم الأحد استهدفت خياما للنازحين بالقرب من منشأة تابعة للأمم المتحدة في تل السلطان، على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) شمال غرب وسط مدينة رفح الجنوبية.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن عدد القتلى ارتفع إلى 40 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية الليلية التي أشعلت النار في خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن العديد من الجثث كانت "متفحمة" بعد أن تسببت الغارات في اندلاع حريق في مركز خيام النازحين شمال غرب رفح.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن التقارير عن هجمات على عائلات تبحث عن مأوى في رفح جنوب قطاع غزة "مروعة".

وأضافت: "هناك تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بينهم أطفال ونساء بين القتلى، غزة جحيم على الأرض، الصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".

وأثار الهجوم إدانة واسعة، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من أمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون شخص.