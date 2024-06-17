الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

جريدة الدستور

صرح مصدر أمني ببعثة الحج المصرية بأنه بشأن ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

 بالفحص تبين أن السيدتين المشار إليهما ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية السعودية وبالاستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهن الذين أفادوا بعودتها.

 كما أكد المصدر أنه لا توجد إخطارات بغياب أي من أعضاء بعثة الحج المصرية.

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