الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

ينظر مجلس النواب في إجراءات الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من تشكيلها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وطبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب فهناك العديد من السيناريوهات حال رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة.

نص المادة 146 من الدستور 

حيث تنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

3 سيناريوهات حال رفض المجلس الحكومة الجديدة

وبعد قراءة النص الدستوري تجد أن هناك 3 سيناريوهات حال رفض المجلس الحكومة الجديدة، فيكون السيناريو الأول هو تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، أما السيناريو الثاني فهو حل مجلس النواب إذا لم تحصل هذه الحكومة أيضًا على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، ثم الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد خلال شهرين من تاريخ الحل، أما السيناريو الثالث ففي حال حل البرلمان، يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرض تشكيل حكومته على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مجلس النواب الحكومة الحكومة الجديدة الدستور البرلمان

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